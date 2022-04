Le nouveau supergroupe 3rd Secret mené par Krist Novoselic et Jillian Raye a choisi le même nom pour son album. Un disque qui mélange les genres et les sonorités dans un cocktail délicieusement rafraîchissant.

3rd Secret rassemble des légendes de la musique comme le bassiste et co-fondateur de Nirvana Krist Novoselic, le guitariste et co-fondateur de Soundgarden Kim Thayil, le batteur de Soundgarden et de Pearl Jam Matthew "Matt" Cameron et le guitariste et co-fondateur de Void Jon "Bubba" Dupree. Ses pointures du rock accompagnent les voix de Jillian Raye et de Jennifer Johnson.

Leur premier album éponyme -3rd Secret- vient de débarquer sur les différentes plateformes de streaming. Il se trouve à la croisée du grunge, du rock indé et du rock alternatif avec quelques touches de blues de folk. On peut reconnaitre les individualités sonores de chacun des membres du groupe à travers chaque morceau. Le mélange de toutes ces sonorités offre un cocktail délicieusement rafraîchissant, à siroter tout au long des onze chansons de l'album. Jillian Raye rejoint le mouvement de plusieurs artistes et invite les auditeurs à écouter le disque "dans l'ordre des chansons pour profiter pleinement de l'album".

Concert secret de 3rd Secret. De gauche à droite: Kim Thayil, Jennifer Johnson, Jillian Raye, Matt Cameron, Krist Novosellic et Bubba Dupree. © Tony Drovetto for Museum of Pop Culture (MoPOP) - 3rd Secret - DR

3rd Secret alterne chansons calmes et apaisantes -avec les titres Rythm of the Ride, Winter Soltice et Dead Sea- et chansons beaucoup plus rythmées où les guitares électriques prennent l'ascendant comme sur les titres Lies Fade Away, I Choose Me ou l'excellent Diamond in the Cold. Parmi les mentions spéciales, le titre Right Stuff qui apparait comme un ovni avec des sons d'accordéon et de percussions clinquantes.

Si certains titres ont été composés par le groupe au complet, la majorité des chansons ont été pensées et écrites par le duo Raye-Novoselic dont les visages illustrent d'ailleurs la jaquette de l'album. Parmi les surprises, il faut noter la participation du batteur Alfredo Hernandez (Queen Of The Stone Age) pour le titre Choose Me.

L'album a été mixé et enregistré par Jack Endino, producteur et musicien qui a travaillé sur le premier album Bleach de Nirvana, avec Soundgarden, le groupe de Courtney Love Hole et, le leader et chanteur d'Iron Maiden, Bruce Dickinson.

Guillaume Picalausa

