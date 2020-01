Alors qu'on parie notamment sur Lous and the Yakuza pour l'année à venir, Focus sur 8 autres artistes émergents qui risquent bien de faire parler d'eux en 2020: Green Montana, Arlo Parks, Gambi, Squid, YellowStraps, Glitter, Baby Rose et Cabane.

Green Montana

Cela fait un moment que le rappeur de Verviers prépare son coup. Repéré par Isha, Green Montana a sorti deux premiers EP, où la musicalité de son flow et sa mélancolie enfumée ont pu frapper les esprits. Signé désormais sur la structure de Booba, 92i, il vient de sortir un nouveau single, Risques, produit par le tubeur en série Dany Synthé. Il annonce un premier album: intitulé Alaska, il est attendu dans le courant de ces prochains mois.

Arlo Parks

À moitié nigériane, un quart tchadienne, et un quart française, Arlo Parks est née et a grandi à Londres. Elle est surtout une "enfant d'Internet", éprouvant derrière son écran l'ultramoderne solitude de la super sad generation, pour reprendre le titre de l'un de ses premiers morceaux mellow pop. À 17 ans, explique-t-elle, elle s'est rasée la tête, découverte bisexuelle, et a écrit assez de chansons que pour sortir un album. Deux ans plus tard, il ne devrait plus tarder à voir le jour.

Gambi

L'an dernier, à la même époque, Gambi n'avait encore que quelques milliers d'abonnés sur son compte Instagram. Aujourd'hui, ils sont plus d'un million à suivre le rappeur de 20 ans à peine, originaire de Fontenay-sous-Bois. Coupe en pétard à la Danny Brown, flow éraillé à la Di-Meh, Gambi a cartonné l'été dernier avec Hé oh, puis Popopop. Vibes latino d'un côté, oeillades dance dans l'autre: dans les deux cas, la vista pop de Gambi fait mouche.

Squid

Affilié au label Speedy Wunderground (Black Midi, PVA, Black Country New Road, etc.), drivé par le décidément incontournable Dan Carey, Squid a sorti fin de l'année dernière un nouvel EP particulièrement enthousiasmant, Town Center. Basé à Brighton, le groupe est l'un des rares à avoir réussi à se tailler une place dans la longlist du fameux BBC Sound of 2020, censé dénicher les stars de demain. Influencé par Talking Heads, XTC ou Neu!, le quintette navigue entre post-punk et funk déviant. On en reparle dès la semaine prochaine!

YellowStraps

Nés au Rwanda, les frères Alban et Yvan Murenzi ont grandi en Ouganda avant d'atterrir à Bruxelles. C'est là qu'ils ont monté YellowStraps, projet nu-soul-jazz qui leur a permis notamment de collaborer avec Le Motel. Avec leur groove élégant et long en bouche, YellowStraps n'a évidemment pas manqué de titiller également l'oreille de Lefto. Repérés à l'international, ils sont aujourd'hui signés sur Believe UK, et s'apprêtent à sortir un nouvel EP, début février.

Glitter

Au moment où l'électronique puise de plus en plus dans les musiques orientales, Glitter est l'une des DJ les plus intéressantes du circuit. Née à Rabat, Manar Fegrouch a débarqué en France en 2010, encore adolescente. Âgée aujourd'hui de 24 ans, elle est résidente pour Rinse France. Au programme, un mix électro-disco-house qui puise volontiers dans les musiques traditionnelles du Maghreb, tout en refusant de jouer le jeu de l'exotisme facile. Essaouira calling...

Baby Rose

À l'automne dernier, Jasmine Rose Wilson, 24 ans, sortait son tout premier album. S'il est passé un peu inaperçu au milieu d'une rentrée particulièrement chargée, To Myself ne manque pourtant pas de qualités. À commencer par une voix soul-r'n'b des plus bouleversantes, comme on n'en a plus entendues depuis longtemps. Avec son timbre grave à la Nina Simone, ses inflexions vinaigrées à la Amy Winehouse, Baby Rose a tout pour secouer les palpitants les plus endurcis.

Cabane

Cabane, c'est le nouveau projet du Bruxellois Thomas Van Cottom (Venus, Soy Un Caballo). Un premier titre, Sangokaku, sur lequel apparaissent Bonnie Prince Billy et Kate Stables (This Is The Kit) a donné le ton. Celui d'un folk qui drape sa mélancolie dans de délicates orchestrations, jamais très loin d'un Nick Drake ou d'un Bert Jansch. Arrangé notamment par Sean O'Hagan (The High Llamas), l'album Grande est la maison sortira le 28 février prochain.

Cela fait un moment que le rappeur de Verviers prépare son coup. Repéré par Isha, Green Montana a sorti deux premiers EP, où la musicalité de son flow et sa mélancolie enfumée ont pu frapper les esprits. Signé désormais sur la structure de Booba, 92i, il vient de sortir un nouveau single, Risques, produit par le tubeur en série Dany Synthé. Il annonce un premier album: intitulé Alaska, il est attendu dans le courant de ces prochains mois. À moitié nigériane, un quart tchadienne, et un quart française, Arlo Parks est née et a grandi à Londres. Elle est surtout une "enfant d'Internet", éprouvant derrière son écran l'ultramoderne solitude de la super sad generation, pour reprendre le titre de l'un de ses premiers morceaux mellow pop. À 17 ans, explique-t-elle, elle s'est rasée la tête, découverte bisexuelle, et a écrit assez de chansons que pour sortir un album. Deux ans plus tard, il ne devrait plus tarder à voir le jour.L'an dernier, à la même époque, Gambi n'avait encore que quelques milliers d'abonnés sur son compte Instagram. Aujourd'hui, ils sont plus d'un million à suivre le rappeur de 20 ans à peine, originaire de Fontenay-sous-Bois. Coupe en pétard à la Danny Brown, flow éraillé à la Di-Meh, Gambi a cartonné l'été dernier avec Hé oh, puis Popopop. Vibes latino d'un côté, oeillades dance dans l'autre: dans les deux cas, la vista pop de Gambi fait mouche.Affilié au label Speedy Wunderground (Black Midi, PVA, Black Country New Road, etc.), drivé par le décidément incontournable Dan Carey, Squid a sorti fin de l'année dernière un nouvel EP particulièrement enthousiasmant, Town Center. Basé à Brighton, le groupe est l'un des rares à avoir réussi à se tailler une place dans la longlist du fameux BBC Sound of 2020, censé dénicher les stars de demain. Influencé par Talking Heads, XTC ou Neu!, le quintette navigue entre post-punk et funk déviant. On en reparle dès la semaine prochaine! Nés au Rwanda, les frères Alban et Yvan Murenzi ont grandi en Ouganda avant d'atterrir à Bruxelles. C'est là qu'ils ont monté YellowStraps, projet nu-soul-jazz qui leur a permis notamment de collaborer avec Le Motel. Avec leur groove élégant et long en bouche, YellowStraps n'a évidemment pas manqué de titiller également l'oreille de Lefto. Repérés à l'international, ils sont aujourd'hui signés sur Believe UK, et s'apprêtent à sortir un nouvel EP, début février.Au moment où l'électronique puise de plus en plus dans les musiques orientales, Glitter est l'une des DJ les plus intéressantes du circuit. Née à Rabat, Manar Fegrouch a débarqué en France en 2010, encore adolescente. Âgée aujourd'hui de 24 ans, elle est résidente pour Rinse France. Au programme, un mix électro-disco-house qui puise volontiers dans les musiques traditionnelles du Maghreb, tout en refusant de jouer le jeu de l'exotisme facile. Essaouira calling...À l'automne dernier, Jasmine Rose Wilson, 24 ans, sortait son tout premier album. S'il est passé un peu inaperçu au milieu d'une rentrée particulièrement chargée, To Myself ne manque pourtant pas de qualités. À commencer par une voix soul-r'n'b des plus bouleversantes, comme on n'en a plus entendues depuis longtemps. Avec son timbre grave à la Nina Simone, ses inflexions vinaigrées à la Amy Winehouse, Baby Rose a tout pour secouer les palpitants les plus endurcis.Cabane, c'est le nouveau projet du Bruxellois Thomas Van Cottom (Venus, Soy Un Caballo). Un premier titre, Sangokaku, sur lequel apparaissent Bonnie Prince Billy et Kate Stables (This Is The Kit) a donné le ton. Celui d'un folk qui drape sa mélancolie dans de délicates orchestrations, jamais très loin d'un Nick Drake ou d'un Bert Jansch. Arrangé notamment par Sean O'Hagan (The High Llamas), l'album Grande est la maison sortira le 28 février prochain.