16 groupes européens qui feront parler d'eux demain (vidéos)

4135 professionnels (programmateurs, tourneurs, représentants de label, journalistes...) venus de 44 pays différents. 447 médias. 423 festivals internationaux. Puis surtout 342 noms à l'affiche. Dont 21 en provenance de Tchéquie et de Slovaquie... Le business de la musique s'est une nouvelle fois retrouvé à Groningen du 16 au 18 janvier pour Eurosonic, festival de découvertes réservé aux groupes européens et surtout destiné aux gens du métier. Pendant trois jours à Groningue, on voit des concerts. On se trouve des partenaires. On signe des groupes. On boit des coups. On disserte sur la mobilité des artistes dans le climat politique actuel. On se demande comment on trouve de nouveaux talents, on s'interroge sur la promo et la fin de son modèle...

...