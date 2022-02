Fund Belgian Music a reçu un don de 100.000 euros de la Sabam et de PlayRight pour son appel à projets 2022. Soutien bien reçu en ces temps difficiles pour les artistes de la scène musicale.

La Sabam et la société de gestion collective des artistes-interprètes PlayRight ont puisé chacune 50.000 euros dans leurs fonds culturels pour aider Fund Belgian Music. Ce financement intervient dans le cadre d'un troisième appel à projets du fonds national de soutien au secteur musical.

Cet argent est destiné aux musiciens belges, tant interprètes qu'auteurs-compositeurs, qui vont enregistrer du nouveau matériel musical dans un studio d'enregistrement belge. Tous les musiciens du pays, de tous les genres musicaux, sont éligibles et ont jusqu'au 28 février pour poser leur candidature et tenter de recevoir un soutien financier pouvant aller jusqu'à 7.500 euros pour réaliser leur projet.

Une époque difficile

Les concerts et autres représentations en public sont la principale source de revenus de nombreux musiciens. La crise sanitaire a rendu impossible la tenue de beaucoup d'événements et a causé l'annulation de maints concerts et festivals, mettant à mal la trésorerie de la plupart des artistes. D'autant plus que selon Fund Belgian Music, les droits d'auteur, les droits voisins et les ventes physiques qui représentent les autres entrées d'argent des acteurs du secteur ont fortement diminué ces dernières années.

Les grands noms et les artistes émergents sont tout aussi concernés les uns que les autres par ce problème. En les soutenant, Fund Belgian Music souhaite continuer à entretenir la diversité du paysage musical actuel.

Une demande importante

En deux ans d'existence, Fund Belgian Music a soutenu plus de 100 projets musicaux pour un total de 250.000 euros. Le montant peut paraître important, mais il faut savoir que l'enregistrement d'un album ou d'un EP coûte très cher et demande l'intervention de plusieurs professionnels, sans compter l'achat et la location de matériel et du studio par exemple. Parmi les artistes qui ont remporté l'appel à projets en 2020 et en 2021, on compte notamment Dario Mars, Lay This Drum, Zap Mama, Front 242,Glauque, Sttellla ou encore Témé Tan.

Depuis son lancement, le fonds national de soutien au secteur musical a reçu plus de 700 demandes de subsides ce qui représente plus de 4 millions d'euros. Ce dernier chiffre met en exergue la précarité de tout un secteur.

Guillaume Picalausa

