Weedcraft Inc.: un jeu-documentaire sur la complexité de l'intégration du cannabis aux Etats-Unis

Michi-Hiro Tamaï Journaliste multimédia

Légalisé à des fins récréatives dans huit États US, le cannabis brûle entre prohibition et ruée vers l'or au pays de l'Oncle Sam. Weedcraft Inc ambitionne de tirer un instantané documentaire de cette situation ubuesque. Explications avec Alek Sajnach, coscénariste de cette simulation économique, loin des clichés.