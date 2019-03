To play, or not to play? Quand le jeu vidéo s'invite au théâtre...

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon? La question résonne comme la réplique d'une sitcom nineties d'AB Productions. Écrit et interprétée par Emmanuel De Candido et Pierre Solot, cette pièce de théâtre aux faux airs de comédie sentimentale dissimule pourtant un visage noir. Guerre propre, meurtres sales (par drones interposés) et lanceur d'alerte s'y décantent ainsi à travers le prisme de la pop culture des années 80 et 90. Et en particulier, du jeu vidéo. Le dialogue de ses deux auteurs brise le quatrième mur et illustre en outre avec talent la porosité grandissante des frontières entre gaming et théâtre, ces dernières années. Un rapprochement stupéfiant. Mais loin d'être contre-nature.

