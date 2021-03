Un open world dans un paysage nordique, construction, farming et survie, voilà la recette du jeu Valheim, développé par un petit studio suédois (5 personnes seulement) qui affole tous les compteurs sur la plateforme Steam.

Il s'agit de la première production du studio suédois Iron Gate. Un jeu simplissime dont le but est clair: affronter et battre les 5 boss disponibles pour le moment. Pour y arriver, de très nombreuses fonctionnalités sont disponibles. Survie & construction dans un paysage nordique. Le joueur devra trouver différentes ressources afin de pouvoir élargir son gameplay. Un jeu à la lisière entre GTA et Minecraft, certains joueurs rivalisent d'ailleurs de créativité pour reconstruire à la mode viking certaines architectures bien connues.

This #Valheim player built a rustic Millennium Falcon fit for a Viking #StarWars #greasygamer https://t.co/ktH13QDqrU — T20 | The Old Drunken Gamer (ODG) (@olddrunkengamer) February 22, 2021

Une success story qui hisse le petit jeu si haut qu'il rivalise avec les plus grosses licences en termes de nombre de joueurs simultanés.

Mais qu'est-ce qui peut expliquer le succès immense du jeu pourtant un peu à la ramasse graphiquement? Premièrement, le jeu s'inscrit dans la thématique très mainstream des vikings (il sort juste après la fin de la célèbre série, ou en même temps que le nouveauAssassin's Creed, Valhalla). Ensuite, à l'heure où ça ne choque plus personne de lâcher 70 euros pour un seul jeu, le joueur lambda pourra se procurer Valheim pour une quinzaine d'euros. Troisièmement, la stratégie de marketing du jeu s'est basée sur les influenceurs et y a connu un gros succès. En effet, le jeu est actuellement un des plus streamés sur la plateforme Twitch. Pour terminer, le jeu est pourvu d'une fonctionnalité collaborative, une manière comme une autre pour se retrouver entre potes (jusqu'à 9) en 2021.

La plupart des grosses conventions de jeu vidéo mondiales ont été annulées en 2020 (à l'image de l'Electronic Entertainment Expo). En temps normal, ces conventions amorcent les succès des jeux vidéo pour l'année suivante et laissent assez peu de place aux studios indépendants. Le Covid pourrait donc devenir une aubaine pour les plus petites licences.

Attention: le jeu n'est disponible que sur PC pour le moment. Les développeurs n'ont encore annoncé aucune date de sortie sur d'autres plateformes. En effet, ils ont même avoué ne se concentrer que sur Steam, assurant qu'une grande partie du contenu était encore en production. Les "manetteurs" devront encore faire preuve de patience avant d'avoir le plaisir de "dégommer des trolls à la hache".

Charles Christiaens

