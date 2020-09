On a jadis éteint la télévision pour reprendre une activité normale. Mais quitter Twitter à cause de sa prétendue violence toxique relève-t-il vraiment du même réflexe de survie? Ce Crash Test S06E03 pense que non et vous mecxplique pourquoi.

J'ai acheté un vélo-cargo. J'arrête la viande et l'avion. Il faudrait plus de rues interdites aux voitures. Il faudrait à nouveau que l'on puisse se garer Grand-Place. J'estime possible que la Terre soit plate. Je ne vaccinerai pas mes enfants. Je ne porterai plus de masque. Vous êtes un assassin. Je milite contre la 5G. Vous n'avez rien compris à la 5G. Georges-Louis Bouchez est un con. Jean-Marc Nollet va sauver le futur. Emmanuel André est sexy. Non. Marius Gilbert est sexy. Le gouvernement nous ment. Theo Francken ne ment jamais. Les pays qui s'en sortent le mieux avec le Covid-19 ont tous des femmes à leurs têtes. Quoi, Sophie Wilmès? Quoi, 9937 morts? Damso est le Prince de sa génération. Angèle est la Annie Cordy de sa génération. Sainctelette-Koekelberg via le tunnel Hollywood Bananas: je dis oui. Non, écrire "AOC" pour Alexandria Ocasio-Cortez n'est ni sexiste, ni réducteur. Je n'aime pas Donald Trump. J'aime Donald Trump. Je n'aime pas Quentin Tarantino. J'aime Quentin Tarantino. Il faut brûler les livres de JK Rowling. Il faut brûler JK Rowling. Il faut brûler son éditeur. Il faut brûler toute sa région natale, le Gloucestershire du Sud. Bruxelles-Ma-Belle. Bruxelles-Poubelle. Bruxelles zone rouge. Alain Maron. Un champ de blé Avenue du Roi. Monde de demain. Fin du monde: tout brûle. C'est Charlie qu'on ré-assassine. Je suis ...

Couilles sur la table. Empouvoirement. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Antifa. Papacito. Sleepy Joe. Portland. Seattle. Vous vous dieudonnisez. Arbre mort. Zineb. Féminicide. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Je n'ai rien compris à ce film, les scènes d'action sont brouillonnes et les dialogues pompeux mais quel génie quand même. Bill Gates est là derrière. Soros est là derrière. Fricadelle ou fricandelle? Et elle se demandait récemment avec Jean Bricmont si Hitler était vraiment antisémite... Bisounours. Fucking bitch. Bertin Mampaka. On va criav' vos koutch mulés. Je vous demanderai de vous arrêter avec votre "putains de gogols", vous stigmatisez le Syndrome de Down! #TeamTropicThunder. Citez une expression fort employée dans votre enfance et qui n'a plus court aujourd'hui: "pédé sexuel". Bulle des cinq. Budget de contacts. Les gens qui arrivent à 20h15 quand on vous invite à 19h00 c'est quoi votre délire?!? Ursula von der Leyen. Titania McGrath: un homme qui refuse de coucher avec une femme qui a un pénis est tout simplement gay. Le Covid n'excuse pas tout. Le Grand Huit du Bois de la Cambre. Le fils d'Elon Musk s'appelle en réalité Xavier. Kanye West étant bipolaire, il est lamentable de s'en moquer. TikTok. James Corden. C'est une arnaque pour nous obliger au tourisme local. Baby Yoda. Brexit. Larissa Lima. Wonder Woman 1984. Novitchok. Membre historique. Mais c'est quoi ce nouveau look de Stéphane Pauwels, il s'est déguisé en Gilles Verlant ou quoi? Mobilité: les arceaux à vélos deviennent une denrée rare. BatmanDay. Hmmm ça sent le mec de merde qui s'est fait attraper. Coupe menstruelle. En fait Tipik c'est Club RTL des années 90. Defund The Police. Toujours moins d'animaux toujours plus de riches. C'est pas Maïté qui aurait présenté des recettes aux pois chiches avec un voile sur la tête. Islamophobie. Le Grand Remplacement (sur Radio Rectangle, yeah!). Cela ne s'arrête jamais... Il y a 25 ans environ, j'ai un jour balancé mon poste de télévision parce que j'en avais marre de ne tomber que sur Dechavanne, Ardisson et Murielle Robin ainsi que sur Charles Bronson mais uniquement le Charles Bronson mal doublé et déjà septuagénaire (Le Justicier: l'Ultime Combat, 1994). Je cherchais du Bergman, du Malick. Blade Runner et des films de hippies. Des westerns lysergiques contemplatifs. Je cherchais des émissions de rock alternatif, de funk salace et des clips de The Orb en intégralité. Je voulais Christopher Lee en Dracula et Peter Cushing en Van Helsing, ainsi que des débats littéraires à la fois pointus et détendus. Est donc venu un moment où je me suis rendu compte qu'à la télévision, malgré la profusion de chaînes, je ne trouverais pas ça (ou plus ça?). Au contraire, tout ce qui coulait de l'écran était vulgaire, naze, toxique, violent et me semblait insulter mon intelligence, comme le dit si bien Michael Corleone. Alors j'ai arrêté la télévision. Seulement voilà, Twitter n'est pas la télévision. Sur Twitter, je suis des labels de rock et de funk qu'aucun radar de producteur d'émission de télévision n'a jamais repéré, sauf peut-être du côté de Tracks sur Arte. Je trouve des liens vers des westerns bizarres, vers de la littérature pointue et détendue. Je suis des psychogéographes, des gens qui ramassent des jouets datant de plusieurs décennies sur les plages des Cornouailles, la fille du co-créateur des Cahiers du Cinéma et des journalistes qui tiennent un discours sur les OVNI qui n'a strictement rien à voir avec celui de Jacques Pradel. Mon fil Twitter est assez idéal parce que j'en suis mon propre programmateur. Et c'est bien ce qui me fait dire que si votre propre fil vous donne le même genre de bourdon que zapper un samedi soir entre TF1, Bel-RTL, M6 et AB3, la solution, ce n'est pas de quitter le bouzin en hurlant à sa toxicité. La solution, c'est de changer vos centres d'intérêts et de muter/bloquer les vampires psychiques, les "attention whores" et tous ces Twitosses qui sont l'équivalent des accordéonistes de métro quand il s'agit d'emmerder leur monde par leur boucan et de le désoler par leurs idioties. Si vous aimez les abeilles et la free-fight, suivez des comptes consacrés aux insectes et à la MMA. Et laissez tomber les sites d'actualités, les zinzins du voile islamique (qu'ils soient pour ou contre), ainsi que les débats sur la mobilité bruxelloise, les mesures anti-Covid et le cyclisme urbain. Ce n'est quand même pas compliqué. Alors, à quoi bon tout ce ramdam? Ces montées de bourrichons? #Mansplaining. Il n'a pas tout à fait faux. Il a bien entendu complètement tort. Oui, mais le torrent de haine? Chouette film, La Haine, mais pourquoi le choper en torrents? Assassin(s) n'est pas mal non plus, du même Kassovitz, son époque sauvageon. Sa tagline: toute société a les crimes qu'elle mérite. Han ouais. 