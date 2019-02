L'édito: Ligue du LOL et culture clash

Bien sûr, c'est un outil fantastique, l'une des plus grandes inventions de l'Histoire de l'humanité, comparable à l'apparition de l'imprimerie ou de l'électricité. En moins de 30 ans, Internet a révolutionné le monde. Vie quotidienne, pratiques culturelles, commerce, loisirs, politique, médias... Aucun secteur qui n'ait été affecté en profondeur par cette toile d'araignée tendue sur la surface du globe. Tout est devenu en apparence plus simple, plus rapide, plus accessible. Consulter les archives de l'immigration aux États-Unis comme commander sa pizza au resto du coin. Et pourtant, que reste-t-il de l'utopie du fondateur Tim Berners-Lee, qui pensait avoir jeté les bases d'une société plus horizontale reposant sur le dialogue constructif et le savoir partagé? Wikipédia, les lanceurs d'alerte, le crowfunding, des chaînes de solidarité spontanées lors d'attentats, de catastrophes naturelles ou pour dénoncer certains scandales, e...