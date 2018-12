L'e-sport plait autant aux filles qu'aux garçons

Si un bébé pleure, la petite fille aura peur tandis que le garçon sera en colère. Si c'est une fille, elle jouera à la poupée et sera habillée de rose, même chose avec le garçon qui sera prédestiné à taper dans un ballon et à porter du bleu. Les stéréotypes du genre ont la peau dure. Pourtant, les recherches actuelles montrent que les jeux vidéo sont de plus en plus populaires chez les adolescentes, indiquant même que ceux-ci se placent juste derrière le chant et la danse parmi les dix passe-temps les plus populaires chez les jeunes filles, selon une enquête de la société d'études de marché Kids Insight menée auprès de 5000 Britanniques âgés de 4 à 18 ans dans le but de mieux cerner leurs habitudes de loisirs.

L'e-sport, qui désigne les compétitions de jeux vidéo en réseau via Internet sur consoles ou ordinateurs, a pu réduire l'écart entre les genres. La participation des filles à celui-ci dépasse celle des garçons du groupe des 13-15 ans. Elles sont aussi plus nombreuses à affirmer assister à des événements de gaming en direct. Cependant, l'écart subsiste entre garçons et filles lorsqu'il s'agit de placer les jeux vidéo en tête du classement de leurs loisirs préférés: 21% de garçons de 13 à 18 ans ont déclaré que le gaming était leur activité favorite, contre 3% seulement de filles pour la même tranche d'âge.

Jusqu'à leur entrée en secondaires, garçons et filles ont le même comportement quand il s'agit de regarder des e-sports sur un écran mais, de 16 à 18 ans, le taux de visionnage atteint presque le tiers des garçons contre 10% pour les filles.

Le jeu le plus populaire, mettant les deux sexes d'accord, est le jeu de tir en vue subjective en ligne et multijoueur Overwatch , suivi de près par Fifa et Call of Duty . League of Legends rassemble quant à lui des communautés dans lesquelles on retrouve le plus de mixité.

Les jeux vidéo engendrent également de nouvelles stars autant masculines que féminines. Alors que les célèbres youtubeurs de gaming tels que PewDiePie, KSI et DanTDM figurent depuis longtemps parmi la liste des idoles des garçons, InquistorMaster, une youtubeuse réalisant des vidéos sur le jeu Roblox, figure dans le top 10 des filles âgées de 10 à 12 ans.

Emilie Petit