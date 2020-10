Le plus prestigieux des prix littéraires français, qui sera décerné le 10 novembre, a dévoilé mardi la liste de ses quatre finalistes.

Parmi ces quatre finalistes, la Camerounaise Djaïli Amadou Amal pourLes Impatientes (Emmanuelle Collas), un roman à forte teneur autobiographique qui s'articule autour de thèmes forts, le mariage forcé et la polygamie.

Pour les autres finalistes, L'Anomalie (Gallimard), d'Hervé Le Tellier, tisse un suspense haletant sur un événement inexplicable que la société occidentale s'échine à rationaliser, tandis que L'Historiographe du Royaume (Grasset) de Maël Renouard raconte le Maroc. Enfin, Thésée, sa vie nouvelle (Verdier), de Camille de Toledo, se déroule sur fond de dépression et lourd passé familial.

Ont donc été éliminés de la course finale, Mohammed Aïssaoui, Les Funambules (Gallimard), Miguel Bonnefoy, Héritage (Rivages), Irène Frain, Un crime sans importance (Seuil), et Jean-Pierre Martin, Mes fous (L'Olivier).

Covid-19 oblige, c'est par visio-conférence que les Académiciens ont délibéré et voté en fin de matinée ce mardi. Le Goncourt avait déjà annoncé en septembre qu'il abandonnait également pour son édition 2020 la traditionnelle cohue au restaurant Drouant à Paris.

Le ou la lauréate doit ainsi être proclamé depuis le balcon le 10 novembre à 12h45.

