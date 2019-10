Vertige de Liège

Dans son livre Blues pour trois tombes et un fantôme, Philippe Marczewski déambule dans une Liège qui, entre stigmates miniers et rêve permanent de renaissance, se pare de jazz et de mythes. Et si nous mettions nos pas dans les siens...

Pour Philippe Marczewski, "ce qui est particulier à Liège, c'est l'amplitude entre la vénération des habitants et leur détestation." (ici, la Montagne de Bueren) © Dominique Houcmant/Goldo

Pendant plus de quinze ans, Philippe Marczewski a officié à la librairie Livre aux trésors, à Liège. Tiraillé par l'envie d'écrire et lassé par la charge que représente la gestion d'un commerce, le voilà qui décide de se colleter de nouveau à la page. L'équipe d'Inculte (dont Jérôme Schmidt et Jérôme Dayre) - avec qui il a sympathisé et qui connaît son ADN de lecteur - le met alors au défi. Ce roman auquel il travaille, pourrait-il être prêt pour le 30 avril 2019 (quelques mois plus tard)? Dans ce cas, ils le publieront à la rentrée littéraire. Le texte Du sud au nord, une ornière (lire par après), envoyé pour la relance d'Inculte (revue de littérature et de philosophie créée en 2004 et en stand-by depuis 2011) fait changer leur fusil d'épaule aux éditeurs: c'est sur cette portion que s'appuiera l'auteur pour leur livrer un texte plus complet.

...

