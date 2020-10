Quatre-vingt-neuf ans après sa création, les éditions Moulinsart sortent une version colorisée de Tintin en Amérique le 1er novembre prochain. Une monographie intitulée "Hergé, Tintin et les Américains" ainsi qu'une exposition temporaire sur l'Amérique au musée Hergé seront lancées en parallèle.

En 1931 et 1932, les 120 planches en noir et blanc de "Tintin en Amérique" ont été publiées en feuilleton dans le supplément pour la jeunesse du quotidien belge "Le XXe Siècle" avant d'être éditées en album en 1932 par les "Éditions du Petit Vingtième".

Le troisième album de Tintin a ensuite été remanié en 1942 pour sa mise en couleurs en 1946. Dans cet album, Hergé dénonce le capitalisme mais aussi la discrimination envers les Amérindiens.

Parallèlement à cette version colorisée, la monographie "Hergé, Tintin et les Américains", réalisée par le spécialiste Philippe Goddin, paraîtra le 1er novembre aussi et plongera le lecteur dans le processus de création de l'album.

Le musée Hergé proposera aussi l'exposition temporaire "En Amérique avec Tintin" à partir du 31 octobre. Le public pourra y découvrir des planches originales de "Tintin en Amérique" jamais exposées, divers documents, des photos, des vidéos et animations etc.

