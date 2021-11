Le titre et le sujet du livre n'ont pas encore été dévoilés.

L'éditeur Flammarion a annoncé ce mercredi la parution d'un nouveau roman de Michel Houellebecq, un des auteurs francophones les plus traduits et les plus vendus à l'étranger, le 7 janvier, sans en divulguer le titre ni le sujet. Outre cette date, l'éditeur indique dans un programme de parutions que le livre comptera 736 pages.

"Ce nouveau roman sortira dans une édition reliée, à la couverture cartonnée, avec une tranchefile et un signet de couleur", ajoute Flammarion, qui fabrique un objet plus luxueux que d'habitude.

Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire avait affirmé fin octobre devant des industriels à Paris qu'il connaissait l'un des thèmes de ce livre, se disant "très lié avec un écrivain que vous connaissez tous". "Je ne veux pas faire de grandes révélations", disait-il, "mais je pense que le prochain ouvrage de Michel Houellebecq (...) défendra l'industrie".

Rééditions

Distingué à de multiples reprises en France et fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Emmanuel Macron, Houellebecq est le premier romancier français à être distingué par le Prix autrichien de littérature européenne, en 2019, depuis Patrick Modiano (2012).

Flammarion réédite par ailleurs le 10 novembre, dans le même format, trois romans qui ont fait le succès de Michel Houellebecq, "Extension du domaine de la lutte" (1994), "Les Particules élémentaires" (1998) et "Plateforme" (2001).

Le dernier livre de l'écrivain français s'appelle "Sérotonine" (2019), dans lequel il plonge ses lecteurs au coeur d'une France rurale et souffrante, semblant anticiper le mouvement de contestation sociale des "gilets jaunes", qui a ébranlé le pouvoir en 2018.

