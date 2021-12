"Je suis devenue artiste illustratrice le jour où j'ai renoncé à devenir rock star", avoue Nadia Diz Grana, qui a réalisé les collages numériques de notre couverture et ceux qui rehaussent nos tops de l'année 2021.

Formée aux Arts décoratifs de Strasbourg comme graphiste, elle s'est fait connaître par sa technique du photomontage en véritable jongleuse des images. Depuis trois ans, elle "découpe pour raconter, assemble pour suggérer et proposer de nouvelles lectures d'images".

Parmi ses collaborations, on peut compter plusieurs titres de presse (Le Monde, Télérama, La Déferlante, Alternatives économiques, Le Vif/L'Express...) mais aussi des institutions et des scènes culturelles.

Elle poste nombre de ses créations sur son compte Instagram @nadiadizgrana.

