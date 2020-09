L'auteur flamand a publié une centaine de livres depuis 1942, essentiellement des romans policiers et des récits de voyages.

Aster Berkhof, pseudonyme choisi par Louis Paulina van den Bergh, est décédé à l'âge de 100 ans dans une maison de repos de Brasschaat, a indiqué le bourgmestre en titre de cette commune anversoise, Jan Jambon.

Aster Berkhof is overleden. Eén van onze populairste Vlaamse schrijvers uit de vorige eeuw. Hij bracht de laatste fase van zijn leven door in een woonzorgcentrum in Brasschaat. Diep medeleven met zijn familie en vrienden. — Jan Jambon (@JanJambon) September 29, 2020

Louis Paulina (ou Lode) van den Bergh est né le 18 juin 1920 à Rijkevorsel. Après des études à la KU Leuven, il a notamment travaillé comme journaliste au Standaard et comme enseignant. Il a épousé dans les années '50 Nora Steyaert, l'une des premières présentatrices de la télévision publique flamande (BRT). Nora Steyaert est décédée le 16 mars dernier.

Lode van den Bergh appréciait voyager et campait souvent ses intrigues à l'étranger, au Cameroun, au Pakistan, en Syrie... Son oeuvre fait la part belle aux romans détectives ("De commissaris gaat uit stelen", 1954), récits pour la jeunesse ("Paavo, de Lap", 1955), romans politiquement engagés ("Het huis van mama Pondo", 1972) ou encore aux récits de voyage ("Angst om Afrika", 1969).

Son oeuvre phare, "Veel geluk, professor" (1949), a été adaptée en série télévisée et en comédie musicale.

Le jour de son centième anniversaire, le 18 juin dernier, l'auteur a fait don de ses archives à la Letterenhuis à Anvers, le musée et le fonds d'archives de la littérature flamande.

Aster Berkhof, pseudonyme choisi par Louis Paulina van den Bergh, est décédé à l'âge de 100 ans dans une maison de repos de Brasschaat, a indiqué le bourgmestre en titre de cette commune anversoise, Jan Jambon. Louis Paulina (ou Lode) van den Bergh est né le 18 juin 1920 à Rijkevorsel. Après des études à la KU Leuven, il a notamment travaillé comme journaliste au Standaard et comme enseignant. Il a épousé dans les années '50 Nora Steyaert, l'une des premières présentatrices de la télévision publique flamande (BRT). Nora Steyaert est décédée le 16 mars dernier. Lode van den Bergh appréciait voyager et campait souvent ses intrigues à l'étranger, au Cameroun, au Pakistan, en Syrie... Son oeuvre fait la part belle aux romans détectives ("De commissaris gaat uit stelen", 1954), récits pour la jeunesse ("Paavo, de Lap", 1955), romans politiquement engagés ("Het huis van mama Pondo", 1972) ou encore aux récits de voyage ("Angst om Afrika", 1969). Son oeuvre phare, "Veel geluk, professor" (1949), a été adaptée en série télévisée et en comédie musicale. Le jour de son centième anniversaire, le 18 juin dernier, l'auteur a fait don de ses archives à la Letterenhuis à Anvers, le musée et le fonds d'archives de la littérature flamande.