Le Goncourt, plus prestigieux prix littéraire français qui devait être décerné le 10 novembre, a été reporté sine die par "solidarité" avec les librairies, contraintes de fermer en France en raison de l'épidémie de Covid-19, a annoncé à l'AFP la déléguée générale de l'Académie Goncourt Françoise Rossinot.

"Le prix Goncourt est remis à une date indéterminée puisque le 10 novembre les librairies ne seront pas ouvertes. Pour les académiciens il n'est pas question de le remettre pour qu'il bénéficie à d'autres plateformes de vente", écrit-elle jeudi dans un court message. Par ce geste, les académiciens du Goncourt "tiennent à exprimer leur solidarité avec les libraires", poursuit le texte.

Un autre prix littéraire, l'Interallié, a dit avoir pris la même décision. "Il y aura bien une sélection de finalistes le 12 novembre. Mais on ne remettra pas le prix tant que les librairies seront fermées", a déclaré à l'AFP une porte-parole du jury.

Or la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot a confirmé jeudi soir qu'il n'y aurait pas d'exception pour ces points de vente. "Les librairies ne font pas pour le moment partie des commerces ouverts. Mais elles pourront, comme les disquaires d'ailleurs, organiser des activités de livraison et de retraits de commandes, c'est-à-dire le click and collect", a-t-elle souligné. Et comme pour d'autres types d'enseignes, "nous verrons dans 15 jours au regard de la situation sanitaire si une ouverture classique redevient possible", a poursuivi la ministre.

Une romancière et trois romanciers restent en lice pour le prix Goncourt: Djaïli Amadou Amal (Les Impatientes), Hervé Le Tellier (L'Anomalie), Maël Renouard (L'Historiographe du Royaume) et Camille de Toledo, (Thésée, sa vie nouvelle).

