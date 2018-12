Laurent Raphaël Rédacteur en chef Focus Opinion

L'édito: Ceci n'est pas une fiction

6 décembre 2040. Je me réveille en sursaut malgré le parfum de lavande et les gazouillis d'oiseaux diffusés par le réveil intelligent. J'entrouvre à peine les yeux et aussitôt mes paramètres vitaux s'impriment sur mes rétines. Ma tension est toujours trop haute, mais je décline l'offre de Sentinelle de prendre contact avec mon cardiologue. Encore un refus et ma compagnie d'assurances sera prévenue.