L'Amérique à portée de main

La liste des invités de cette nouvelle édition, qui se tiendra du 20 au 23 septembre prochains, suffit à se convaincre de l'importance de la manifestation, puisqu'y participeront des écrivains comme John Irving, Michael Chabon, Laura Kasischke, Margaret Atwood, Dan Chaon, Jeffrey Eugenides, Wendy Guerra, Richard Russo... Pas l'occasion de se rendre à Paname? Bien inspirée, la Belge maison des littératures Passa Porta a demandé à deux auteurs de faire étape à Bruxelles en amont du rassemblement parisien, et pas des moindres: Colson Whitehead et Richard Powers. Le premier viendra parler, avec Underground Railroad (prix Pulitzer, National Book Award et prix du "Meilleur roman de l'année 2016" selon la presse américaine), de l'odyssée vers la liberté d'une esclave dans la Géorgie d'avant la guerre de Sécession, avant que Richard Powers (l'inoubliable Le Temps où nous chantions) ne prenne le micro pour défendre L'Arbre-Monde (le livre vient de paraître en français), un ambitieux projet romanesque qui entend relier la vie de ses personnages à celle des arbres. Discrimination raciale d'un côté, fiction environnementale de l'autre: difficile de faire plus urgent, et plus essentiel, quand on entend questionner l'Amérique d'aujourd'hui.

Festival America, du 20 au 23/09 à Vincennes (Paris). www.festival-america.com. Rencontre avec Colson Whitehead et Richard Powers le 19/09 à Flagey, Bruxelles. www.passaporta.be Les interviews se tiendront en anglais.