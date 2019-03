Hitler en bio-BD: Führer de rire?

Peut-on rire de Hitler? Oui! répond franchement la dernière BD des éditions Dupuis, La véritable histoire vraie de Hitler, co-signée Ptiluc et Bernard Swijsen. L'humour y redevient ce qu'il doit être: secousse et choc de pensée. Aux manettes de cet album encyclopédique aussi atypique que malheureusement inégal: un misanthrope nihiliste et un historien belge, qui nous enjoignent à "ne pas oublier", car - hurlent les auteurs en choeur - la vermine populiste ne sera pas rassasiée. Jamais.