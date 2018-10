En images: 1978, quand le skate débarquait en Belgique

Faute de piscines vides, les gamins lookés comme dans une pub Vans -cheveux longs, baskets, chaussettes de sport blanches hautes et casque à large mentonnière- s'élançaient vers le ciel sur des rampes siglées Artic posées sur des parkings de supermarchés. Et à défaut d'infrastructure indoor ou outdoor, quelques planches de chantier faisaient aussi l'affaire... Un emballement juvénile -avant le déclin des années 90 et le revival des années 2000- qui a laissé peu de traces dans l'histoire des sous-cultures du plat pays.

À l'époque, pas d'Instagram, pas de Larry Clark dans les parages, peu de témoins au final pour immortaliser ce quart d'heure américain initié par une jeunesse assoiffée de liberté et de sensations fortes. Aussi quand Marco Laguna, réalisateur de cinéma bis et fondateur de La Muerte, tombe par hasard au marché aux puces de Bruxelles sur 200 dias racontant cette aventure éphémère, il voit une occasion de réparer l'oubli et de célébrer ces kids qui ont pris d'assaut le morne bitume aux quatre coins du pays, de Coxyde à Liège en passant par Anderlecht ou Woluwe. Avec le graphiste Fil Plastic, il en a tiré un livre de photos, ode émouvante à ces pionniers anonymes de la street culture.

Sous une couverture abrasive imitant la surface d'une planche, les as défient la pesanteur à coups de tricks, de slaloms et de sauts en hauteur (une discipline en vogue à l'époque). Quelques goodies accompagnent cette bouffée de nostalgie: autocollant, journal imprimé en sérigraphie et surtout une bonne vieille cassette de post-punk juteux actuel -Le Prince Harry, Tache, La Mêlée...-, à écouter sur son walkman Sony jaune en descendant sa rue comme si c'était Venice Beach...

• Primitive skateboarding Belgium 1978, de Marco Laguna et Fil Plastic, éditions du Caïd, 104 pages.

• Une expo éphémère où l'on pourra voir des photos, des projections de dias et des planches et protections de l'époque se tiendra jusqu'au 15 novembre à la Galerie MUE à Bruxelles.