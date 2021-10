Quoi que l'on pense de l'écriture inclusive, il est un détail qui n'a pas beaucoup été évoqué dans les débats: la parole médiatique étant souvent chronométrée et comptée, les formules doubles et autres points médians peuvent donc rogner la place d'une nuance. Mi-sérieux, mi-moqueur, ce Crash Test S07E05 estime ça quand même assez dramatique...

L'annonce, la semaine dernière, d'un projet de décret qui devrait imposer l'écriture inclusive à large échelle en Fédération Wallonie-Bruxelles dès janvier 2022, y compris à l'oral, a bien entendu allumé le feu sur Twitter. On y a vu des blagues, des empoignades, de grandes envolées lyriques en faveur de l'inclusivité, ainsi que des alertes rouges au lavage de cerveau généralisé. Le cirque habituel. Il est pourtant un détail non négligeable dont personne ou presque ne parle: la praticabilité. C'est que, bien souvent, la parole médiatique est comptée, chronométrée. À la radio, ce sera 3 ou 6 minutes d'intervention. À l'écrit, on répondra à une commande comportant un nombre de signes maximum, espaces compris. Bien sûr, si on vous demande un article de 8.000 signes et que vous en livrez 7.800 ou 8.200, ce n'est pas très grave. En revanche, si votre papier compte plutôt 10.000 signes, il va falloir sabrer, sans quoi cela pose des problèmes de mise en page. L'exercice est surtout compliqué quand on ne vous laisse qu'une place assez restreinte pour beaucoup d'informations. Ainsi, il m'est déjà arrivé de devoir limiter un sujet à 4.500 signes espaces compris alors que j'avais pourtant récolté de l'information de nature à nourrir un article trois fois plus long. L'exercice est alors aussi pénible que frustrant: il faut laisser tomber des détails, des nuances, de bonnes punchlines, du contexte, tout ce qui fait généralement le sel d'un bon papier. D'où cette question qui me semble donc jusqu'ici oubliée, voire complètement niée, dans ce débat sur l'écriture inclusive: si je récolte de l'info pour un article de 12.000 signes que je dois réduire à...

