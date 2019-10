Le scénariste belge de bande dessinée Philippe Tome est décédé à l'âge de 62 ans, ont annoncé dimanche sur internet "Les Amis de Spirou". Il était notamment le créateur de la série "Le Petit Spirou" et de "Soda".

"S'il y a un paradis pour les auteurs de Spirou, Rob-Vel, Jijé, Franquin et Nic viennent d'accueillir un nouveau. C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre la mort de Philippe Tome, survenue hier à l'âge de 62 ans. (...) Les Amis de Spirou présentent leurs condoléances à la famille et aux amis de cet immense auteur", ont écrit sur leur page "Les Amis de Spirou".

Philippe Vandevelde, dit Philippe Tome, est né le 24 février 1957 à Bruxelles. Depuis le début des années 80, la vie des éditions Dupuis est étroitement liée à la carrière du scénariste. Avec Janry, il a repris et animé la série Spirou et Fantasio de 1981 à 1998. En 1985, Tome, fasciné par la ville de New York, imagine "Soda", une série policière mêlant action et humour. La même année, Tome et Janry imaginent les histoires du "Petit Spirou". Il conçoit graphiquement plusieurs personnages de la série, dont monsieur Mégot et l'abbé Langélusse. En 1992, Philippe Tome et Janry ont reçu l'Alph-Art Humour et l'Alph-Art Jeunesse pour le second tome du "Petit Spirou" au Festival International de la bande dessinée d'Angoulême. Deux ans plus tard, ils ont également été récompensés de l'Alph-Art Jeunesse 9-12 ans pour "Le Rayon noir", 44e aventure de "Spirou et Fantasio".

"Il adorait l'émulation, s'entourer de talents, ce qui le poussait à donner le meilleur de lui-même", décrivent les éditions Dupuis. "L'amitié et la confiance étaient des valeurs auxquelles il tenait par-dessus tout. Sa fidélité de travail avec Janry et Stuf, décédé il y a 4 ans, en témoigne. Personnage attachant, charmant et déterminé à défendre ses idées, il aimait le débat et se passionnait pour l'actualité, qu'il aimait décortiquer pour mieux la comprendre et l'aborder dans ses créations."