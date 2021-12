Le Grand vide, Le Labo, Chainsaw Man... Voici les bandes dessinées ou mangas qui ont marqué l'année d'Olivier Van Vaerenbergh, Colin Bouchat et Frederico Anzalone.

OLIVIER VAN VAERENBERGH (BD)

1. Le Grand Vide, de Léa Murawiec

2. Le long des ruines, de Jérémy Perrodeau

3. Les Amants d'Hérouville, de Romain Ronzeau et Yann Le Quellec

4. La Jeune Femme et la Mer, de Catherine Meurisse

5. Le Peintre hors-la-loi, de Frantz Duchazeau

6. Le Dernier Atlas (3/3), de Bonneval/Vehlmann/Tanquerelle/Blanchard

7. L'Entaille, d'Antoine Maillard

8. Oleg, de Frederik Peeters

9. Eksploracja, de Julie Michelin

10. La Part merveilleuse T.1, de Ruppert et Mulot

COLIN BOUCHAT (BD)

1. Le Labo, d'Hervé Bourhis et Lucas Varela

2. Le Droit du sol, d'Étienne Davodeau

3. René·e aux bois dormants, d'Elene Usdin

4. Dans le palais des miroirs, de Liv Strömquist

5. Éveils, de Juliette Mancini

6. Visa transit (la série), de Nicolas de Crécy

7. Les Strates, de Pénélope Bagieu

8. Les Amants de Shamhat, de Charles Berberian

9. Maxiplotte, de Julie Doucet

10. Le Tambour de la Moskova, de Simon Spruyt

FREDERICO ANZALONE (MANGAS)

1. Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto

2. Mauvaise herbe, de Keigo Shinzo

3. Olympia Kyklos, de Mari Yamazaki

4. Le Rakugo, à la vie à la mort, de Kumota Haruko

5. Destination Terra..., de Keiko Takemiya

6. La Grande Invasion mongole, de Shintaro Kago

7. Search and Destroy, d'Atsushi Kaneko

8. Une brève histoire du Robo-Sapiens, de Toranosuke Shimasa

9. Tomino la maudite, de Suehiro Maruo

10. L'Envol, de Kuniko Tsurita

