A Marseille, un Giono hanté par la guerre, écologiste avant l'heure

FocusVif.be Rédaction en ligne

Hanté sa vie durant par le fracas de la guerre, Jean Giono trouvait un refuge dans la nature et sa Provence, sauvage et solaire. Une exposition au MuCem de Marseille retrace ombres et lumières d'un des grands écrivains français du XXe siècle.