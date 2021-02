Covid: "Le secteur culturel réclame un calendrier clair et des aides supplémentaires"

FocusVif.be Rédaction en ligne

Le secteur de la culture réclame "un calendrier clair et non conditionné à l'évolution des chiffres de la pandémie" ainsi "que des aides financières supplémentaires", a réagi vendredi Samuel Tilman, porte-parole de l'Union de professionnels des arts et de la création - pôle travailleur (UPAC-T), alors qu'aucun assouplissement n'a été annoncé pour la culture par le comité de concertation.

