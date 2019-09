Woody Allen contre vents et marées

Avec A Rainy Day in New York, le cinéaste signe son meilleur film depuis longtemps, et ne cesse de travailler pour ne pas penser au reste. Rencontre.

Timothée Chalamet et Elle Fanning forment le jeune couple que Woody Allen plonge dans son Manhattan chéri.

Plus fluet que jamais, petit et mince dans son pull à maille chevronnée vert bouteille, Woody Allen a la peau hâlée en cette fin d'été. Il arrive à Paris en provenance de San Sebastian, au Pays basque espagnol. C'est là qu'il vient de tourner son prochain film, profitant du festival de cinéma local et internationalement réputé pour y filmer une histoire mettant en scène une attachée de presse, son mari et l'équipe d'un film américain sélectionné dont l'héroïne doit s'occuper durant le festival.

...

