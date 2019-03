When The War Comes: la montée du populisme slovaque, miroir de l'indifférence de l'Europe

Dans When The War Comes, le documentariste tchèque Jan Gebert suit l'émergence effrayante d'un groupuscule paramilitaire slovaque, manifestation xénophobe de la peur du terrorisme. Rencontre.

Les jeunes recrues Slovaques dans When The War Comes.