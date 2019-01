Une "Berlinale française" avec Juliette Binoche comme présidente du jury

Après avoir joué dans plus de 70 films - un exploit qui a contribué à en faire une actrice parmi les plus reconnues du cinéma -, Juliette Binoche, 54 ans, présidera le jury du Festival du film de Berlin, le mois prochain.

Dès lors, ce 69ème festival s'annonce comme une "Berlinale française", selon le directeur du festival, Dieter Kosslick, avec trois films français dans la section principale de la Berlinale et la France en tant que pays co-producteur d'une multitude d'autres films sélectionnés.

L'actrice britannique Charlotte Rampling, qui a également joué dans de nombreux films en français, se verra attribuer un Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de cette Berlinale.

Juliette Binoche préside un jury composé de six membres, comprenant le critique américain Justin Chang, l'actrice allemande Sandra Hueller, le réalisateur chilien Sebastian Lelio, le conservateur du Musée d'art moderne Rajendra Roy et l'actrice et productrice d'origine britannique Trudie Styler.

Fille d'un sculpteur/metteur en scène et d'une actrice, Binoche a déclaré que présider le jury de la Berlinale cette année était "un immense honneur. "Je me réjouis de ce rendez-vous spécial avec l'ensemble du jury et assumerai ma tâche avec joie et grand soin", a-t-elle ajouté.

Régulièrement complimentée pour son charme, ainsi que pour avoir réussi à alterner les cinémas anglais et français, Binoche est apparue dans des films tels que "L'insoutenable Légèreté de l'être", "Sils Maria" et "Trois couleurs: Bleu".

En 2000, elle a été nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans "Chocolat", dans lequel elle a joué aux côtés de Johnny Depp.

Mère de deux enfants, Binoche est également la première actrice européenne à avoir remporté le prix de la meilleure actrice dans des festivals de films faisant partie des plus grands au monde, à savoir Berlin, Cannes et Venise.