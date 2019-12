L'Observatoire européen de l'audiovisuel a mis en place un outil, Lumière VOD, permettant de trouver des informations sur les films européens et où les trouver sur les différents services de vidéo à la demande.

Lumière VOD est un projet de la commission européenne et mis en place par l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Leur but? Permettre aux professionnels, aux autorités publiques et aux cinéphiles du monde entier de trouver les informations sur les films européens d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que de savoir où les visionner sur les différents services de VOD.

L'Europe est l'un des acteurs principaux du cinéma mondial avec plus de 18 000 films produits entre 2007 et 2017. Et malgré cela, sur la multitude de plateformes disponibles actuellement, seulement 29 % des films proposés en Europe sont européens. Cet outil permettra de combler le manque de visibilité des films européens, qui ne sont pas les plus mis en avant sur les services de streaming comme Netflix ou Amazon Prime Video, préférant mettre en exergue les récentes productions américaines. Seul Uncut, plateforme de streaming belge, propose un catalogue majoritairement européen avec plus de 65% de productions provenant du vieux continent.

L'Observatoire, grâce à la participation de leurs divers collaborateurs tels que JustWatch, Amazon Prime Video, Ampere Analysis, Netflix, Chili, CNC, les membres du réseau EuroVOD, Filmtoro, La Pantalla Digital ou Apple, qui ont accepté de partager leurs bases de données, a pu répertorier, pas moins de 37.000 films européens tirés de 305 catalogues VOD disponibles dans 32 pays d'Europe. Bien qu'il soit déjà bien fourni, le catalogue sera mis à jour tous les trimestres. Indépendamment des films, le service devrait également à l'avenir couvrir d'autres contenus audiovisuels comme les séries télévisées.

Audry Losada Valle