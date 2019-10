Dans une galaxie pas si lointaine, Margaux, Raytan et Brandon, trois Belges, fans de l'univers créé par George Lucas dans les années 70, ont décidé ensemble de se lancer dans la production d'un fan film sur la saga la plus célèbre du grand écran. Rencontre.

Après la sortie de l'épisode IX Star Wars : Rise of Skywalker en décembre 2019 qui viendra clôturer la trilogie lancée par Disney en 2015 après le rachat de Lucasfilm, les fans de la guerre des étoiles vont pouvoir retrouver vaisseaux spatiaux et stormtroopers dans un épisode inédit 100% belge, prévu pour 2020.

Un fan film est une fan fiction, une histoire écrite et inventée par des fans, dérivée d'une oeuvre déjà existante, reprenant son univers et ses personnages. Ces créations originales ne sont donc pas officielles et n'ont aucun impact sur les histoires connues du grand public.On peut retrouver ces fan fictions sur toutes formes de supports (livres, films, mangas et même des jeux vidéo). Les oeuvres les plus souvent reprises sont des classiques comme Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des anneaux, X-Men etc. qui font parties des franchises ayant les plus grosses fanbases.

Toucher un plus grand public

Nos trois compatriotes n'en sont pas à leur premier coup d'essai avec ce film. En effet, on peut déjà retrouver parmi les productions Deep Dreams (boite de production de Brandon, Margaux et Raytan) des films de la franchise horrifique Halloween lancée par John Carpenter en 1978 ou très récemment un film se déroulant dans l'univers du célèbre archéologue Indiana Jones de Steven Spielberg et George Lucas (encore lui).

Les fan films sont des oeuvres très populaires auprès des spectateurs, certains dépassant le million de vues sur YouTube d'autres atteignant même jusqu'à 80 millions de clicks sur la célèbre plateforme. Mais les belges ne sont pas les plus friands de ce type de cinéma, c'est donc en anglais que le film Star Wars : Rise of the Force sera disponible : "Nous avons essayé la langue française pour nos précédents projets et il s'est passé deux choses : la première étant que les Belges ne sont pas très intéressés. La deuxième, les Américains qui les regardaient adoraient, mais exprimaient leurs regrets quant au fait que c'était à moitié compréhensible pour eux. De fait, Star Wars étant bien plus gros, nous nous sommes dit qu'il fallait à tout prix cibler ce public anglophone qui est bien plus emballé par ce genre de projet que chez nous", nous raconte Brandon Gotto, le producteur du film. Il ajoute qu'ils sont par ailleurs les seuls en Belgique à produire des fan films.

Faire bien avec rien

Certains fan films disponibles sur internet prouvent qu'avec de la passion et de la bonne volonté, il est possible de faire des films spectaculaires avec des images incroyables sans pour autant avoir un budget conséquent. Rise of the Force en est le parfait exemple en nous proposant des séquences étonnantes ajoutées à des effets spéciaux dignes de grands studios hollywoodiens. On se demande même comment de telles images peuvent être prises avec un budget avoisinant seulement les 5000€ : "Ce sont des séquences réalisées par des infographistes qui mettent leurs contenus à disposition. Nous nous sommes servis et avons élaboré une partie du scénario autour de ça. Pour ce qui est des combats spatiaux bien sûr. Pour ce qui est du reste, Sabres lasers, explosions, matte painting etc. ils sont réalisés par nos soins."

© Capture d'écran YouTube

Quid des droits d'auteur?

Les oeuvres reprisent pour les fan fictions appartiennent en toute logique aux ayant droits. Il est donc impossible pour des petits indépendants comme Brandon et son équipe de les obtenir. Cependant, on peut quand même trouver un grand nombre de fan films sur YouTube : " Nous partons du principe que tellement de fan films sont réalisés dans le monde qu'on peut s'y atteler aussi. En fait il y aurait un réel problème si nous empochions les gains, alors là, c'est punissable. Mais si c'est à but non-lucratif et seulement ludique, pour le divertissement, alors là, il n'y a pas de problème."

Star Wars : Rise of the Force n'a pas encore de date de sortie précise (le mois de mai prochain est évoqué) et que des avant-premières sont déjà prévues : "Elles seront grandiose je vous le promets ! Nous avons déjà deux cinémas de confirmés. Nous les remercions d'ores et déjà d'ailleurs". On peut imaginer que le film sortira le 4 mai (May the fourth), qui est le Star Wars day, de l'autre côté de l'Atlantique, en référence à la célèbre réplique de la saga, "May the Force be with you".