Trois remakes de Disney débarquent sur Netflix en décembre

Malgré un combat mené tambour battant par Disney pour détrôner Netflix en créant sa propre plateforme de streaming prévue pour fin 2019, le géant du service à la demande semble avoir trouvé la parade. S'il ne pourra sans doute plus diffuser bon nombre de films, séries et dessins animés Disney, il propose dès décembre trois remakes ou versions alternatives de célèbres films d'animation de la "firme aux grandes oreilles": La Belle et la bête, La Petite sirène et Le Livre de la jungle.

La Belle et la bête

Vingt-cinq ans après la sortie du dessin animé, Disney revisite son 30e classique d'animation et confie l'adaptation en "live action" à Bill Condon. La version 2017 de La Belle et la bête, avec Emma Watson au casting, retrace la célèbre histoire d'un jeune prince capricieux, insensible et égoïste condamné à vivre sous les traits d'une abominable bête lorsqu'il refuse d'abriter sous son toit une fée déguisée en vieille mendiante. Le sortilège peut être brisé à la condition qu'il puisse aimer une femme et se faire aimer en retour. Les années passent et la Bête perd peu à peu l'espoir d'un jour rompre le sort qui a frappé son château et ses habitants. Non loin de là, Maurice, un inventeur aux idées loufoques se perd dans la forêt et se réfugie dans le château de la Bête. Belle, sa fille romantique et rêveuse, décide de partir à sa recherche et se retrouve à son tour prisonnière de la Bête. L'occasion pour Emma Watson de dévoiler une nouvelle facette de son talent: pour les besoins du film, elle a interprété plusieurs titres dont Belle et Je ne savais pas et a notamment relevé le défi de valser dans l'iconique robe jaune. Avec plus de 170 millions de dollars récoltés en 3 jours d'exploitation aux États-Unis, Sean Bailey (président chargé de production chez Walt Disney) a confié à Deadline qu'un spin-off pourrait voir le jour dans les prochaines années. Disponible à partir du 2 décembre sur Netflix.

La Petite sirène

Cette adaptation n'est pas signée Disney et est bien loin du conte imaginé en 1989. La Petite sirène de Chris Bouchard et Blake J. Harris est un téléfilm qui raconte l'histoire de Cam Harrison, jeune journaliste, qui part avec sa soeur cadette à la recherche d'une bonne histoire qui fera démarrer sa carrière. En allant au cirque, ils rencontrent une sirène piégée dans un réservoir de verre. Surpris de voir qu'elle apparait devant eux comme une jeune femme avec des jambes, ils apprennent que celle-ci est victime d'une prophétie: une petite fille née sur Terre bénie du coeur d'une sirène. Ils vont alors se retrouver dans un complot mené par un sorcier qui souhaite garder l'âme de la sirène et la convertir au pouvoir. Alors que Disney prépare un remake de La Petite sirène en "live-action" et qu'Universal planche sur un projet similaire, la version moderne qui entraîne le spectateur dans l'univers du cirque sera quant à elle disponible à partir du 1er décembre sur Netflix.

Mowgli

Deux ans après l'adaptation du roman de Rudyard Kipling par Disney, la nouvelle adaptation du Livre de la jungle par Andy Serkis, achetée par le géant du streaming à la Warner, Mowgli, est bien plus sombre que la version originale et ne se concentre pas uniquement sur les aventures de Mowgli dans la jungle mais également sur ses tentatives de retour à la vie humaine. L'histoire s'attache au parcours d'un jeune garçon élevé par une meute de loups au coeur de la jungle indienne. Sous la tutelle de l'ours Baloo et de la panthère Bagheera, l'enfant apprend les règles de la jungle et se fait accepté de tous les autres animaux excepté Shere Khan, le tigre le plus redoutable de la jungle. Reste à ce "petit d'homme" de concilier les dures lois de la jungle à ses origines humaines. Au casting voix prestigieux, on retrouve notamment Christian Bale en Bagheera, Cate Blanchett en Kaa, Benedict Cumberbatch en Shere Khan et Andy Serkis qui incarne lui-même Baloo. Tous les acteurs ont joué leur personnage en combinaison de motion capture afin que leurs mouvements et expressions faciales soient retranscrites par Andy Serkis qui a notamment incarné César dans La Planète des singes et Gollum dans le Seigneur des Anneaux par cette technique. Disponible à partir du 7 décembre.

Emilie Petit