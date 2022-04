Tout en sensorialité, ce documentaire tente de faire comprendre de manière très immersive ce que peut être l'autisme au quotidien.

"De votre point de vue, le monde de l'autisme doit ressembler à quelque chose de profondément mystérieux. Mon grand espoir est qu'en écrivant ce livre, je puisse aider à expliquer à ma façon ce qui se passe dans ma tête." En 2005, Naoki Higashida, jeune autiste japonais aux capacités de communication verbale très limitées, n'a encore que 13 ans quand il signe Sais-tu pourquoi je saute?, un ouvrage que sa traduction anglaise propulsera huit ans plus tard au rang de best-seller mondial, plusieurs controverses à la clé (la question étant essentiellement de déterminer dans quelle mesure les adultes non-autistes qui l'ont aidé à rédiger le bouquin ont influé sur son contenu...). Y partageant l'expérience au quotidien de son trouble neurodéveloppemental, Higashida provoque avec ce livre une véritable petite révolution pour la compréhension de l'autisme, son témoignage fonctionnant à la manière d'une porte grande ouverte sur un esprit aussi curieux, subtil et complexe que celui de n'importe qui... Documentariste britannique multiprimé, Jerry Rothwell (Deep Water, How to Change the World) en signe aujourd'hui une adaptation libre et immersive qui suit, à travers le monde, le parcours de cinq jeunes personnes autistes non-verbales avec une vraie exigence de cinéma. Rythmé par des extraits du livre de Higashida lus en voix off, The Reason I Jump trouve le bon équilibre entre l'explicatif et l'affectif, réussissant le pari audacieux de nous plonger au coeur même de ces singulières subjectivités. Rapport particulier aux sons et aux objets, au corps et à la nature, au temps et à l'espace, à la mémoire et à la sensorialité, à la pensée et aux émotions... Le film entend donner à voir et à ressentir le monde intérieur d'individus semblant sinon, pour le commun des mortels, murés dans leur différence. C'est à une autre perception de son environnement, une autre expérience de l'existence, si loin et si proche à la fois, que le spectateur est ainsi invité à s'ouvrir. Constamment travaillé par la question de la communication et celle de la connectivité, le documentaire de Jerry Rothwell donne le sentiment d'utiliser pleinement toutes les possibilités du langage cinématographique afin de rendre compte, de manière ouvertement moins scientifique qu'empathique ou poétique, d'un quotidien notamment tissé de nombreuses répétitions et obsessions. Alimenté par divers témoignages de parents de jeunes neuroatypiques qui partagent leur désarroi, leurs doutes, leur amour et leurs espoirs, il désamorce certaines idées reçues sur l'autisme pour en livrer une image tout en nuances et en complexité, évitant plutôt habilement le piège de la généralisation abusive comme celui de l'extrapolation douteuse. Intelligent et sensible.