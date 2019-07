Un nouveau titre et une date de sortie pour le spin off de l'emblématique The Big Lebowski, réalisé en 1998 par les frères Coen. John Turturro est aux commandes du projet construit autour du personnage de l'excentrique Jesus Quintana, qu'il jouait dans le premier opus.

Au départ : Les valseuses de Bertrand Blier. Le projet de John Turturro est de réaliser une adaptation de la comédie française de 1974. Seulement, il sèche sur la manière d'adapter le personnage de Jean-Claude, joué originellement par Gérard Depardieu. "Je l'appelais JC, et il me faisait penser au personnage que j'ai joué dans une pièce, il y a des années, et qui a inspiré Joel et Ethan [Coen] pour écrire le personnage de Jesus Quintana", racontait John Turturro au Screen Daily en 2016.

Le projet se transforme alors en spin off de The Big Lebowski, centré sur l'extravagant joueur de bowling. Il est d'ailleurs soutenu par les frères Coen: "il m'ont dit que c'était une super idée : ''On a pris un personnage inspiré d'une pièce de théâtre et maintenant tu le mets dans un film, qui est un film français, et qui a été inspiré par les films de road trip américains".

Screen Media, qui a acquis les droits du film aux États-Unis, a dévoilé que le film sortira au début de l'année 2020 dans les salles américaines. En plus d'une date, le projet se dote d'un nouveau titre. Initialement appelé Going Places (titre anglophone des Valseuses), le film est renommé The Jesus Rolls. Prenant le même point de départ que la comédie de Blier, il racontera le périple de trois marginaux dont les relations irrévérencieuses et pleines de tensions sexuelles débouchent sur une surprenante histoire d'amour. Lorsque les protagonistes deviennent les ennemies d'un coiffeur armé, leur périple se transforme en une fuite constante de la loi.

"Il semble que ce soit le bon moment pour sortir un film transgressif sur la stupidité des hommes qui essayent, échouent et essayent encore de comprendre et percer les mystères des femmes" a expliqué Turturro. "J'ai hâte de travailler avec Screen Media et de montrer notre travail et le personnage de Jesus au public américain", poursuit-il.

John Turturro reprend son rôle de Jesus Quintana et s'entoure de nouveaux partenaires : Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Susan Sarandon et Pete Davidson feront partie de l'aventure. Par contre, la participation de Jeff Bridges dans le rôle du "Duc" n'a pas été évoquée.

Sophie Decaestecker