Martin Scorsese signe une fresque mafieuse s'insinuant dans l'Histoire souterraine des États-Unis au XXe siècle. Robert De Niro et Al Pacino s'y montrent impériaux.

Signe des temps, c'est sous bannière Netflix que sort The Irishman, le nouveau et fort attendu film de Martin Scorsese, la plateforme de streaming ayant donné au maître new-yorkais les moyens que les studios lui refusaient -un temps associée au projet, la Paramount s'en est en effet retirée, effrayée par les proportions prises par le budget (1). Adapté du roman I Heard You Paint Houses de Charles Brandt, le film s'ouvre alors que la caméra s'insinue, d'un plan-séquence fluide, dans les couloirs d'une maison de repos, pour bientôt s'arrêter sur Frank "The Irishman" Sheeran (Robert De Niro, profil à la Benjamin Button pour les besoins du vieillissement). Et ce dernier, syndicaliste doublé d'un tueur à gages, d'entreprendre de raconter ses souvenirs, les flash-back s'enchâssant pour composer une vaste fresque embrassant l'Histoire du crime...