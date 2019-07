La jeune chanteuse de R&B, moitié du duo Chloe x Halle, a été choisie pour incarner la Petite sirène dans le film en prises de vue réelles que Disney prépare. Retour sur le parcours de la jeune artiste, de YouTube dans sa chambre à Ariel au cinéma.

Chloe et Halle Bailey, deux soeurs américaines âgées aujourd'hui de 21 et 19 ans, ont commencé leur carrière en postant des vidéos sur YouTube. Elles y reprenaient ensemble les titres R&B et pop de Beyoncé, Rihanna ou encore Alicia Keys. La toute première vidéo de leur chaine YouTube a été publiée il y a 11 ans, alors qu'elles n'avaient que 10 et 8 ans. Il s'agit alors d'une sorte de vidéo de famille au cadre tremblant et dont la qualité laisse à désirer mais où la voix des deux fillettes est déjà remarquable.

En 2012, elles remportent un concours de chant organisé par Disney, ce qui leur permet d'apparaitre dans la série Austin et Ally et d'y interpréter leur tout premier single Unstoppable. Plus ou moins au même moment, les deux jeunes filles commencent plus sérieusement à publier des vidéos régulièrement sur leur chaine YouTube. Elles se postent toutes deux face caméra et reprennent les titres de leurs idoles.

En décembre 2013, elle se font remarquer grâce à la reprise du titre Pretty Hurts de Beyoncé. La vidéo en question deviendra virale en totalisant plus de 12 millions de vues sur YouTube (elle en est à 16 millions aujourd'hui). Elle arrivera même aux oreilles de Beyoncé qui la repartagera sur ses réseaux sociaux, impressionnée par la performance des deux jeunes filles.

L'effet Beyoncé

Cette vidéo a véritablement marqué un tournant dans la carrière des jeunes soeurs. À partir de là, Chloe et Halle deviennent les petites protégées de Queen B. En 2015, elles signent avec Parkwood Entertainment, le label de la pop star. Elles apparaitront également dans son album visuel Lemonade en 2016 et l'accompagneront lors de sa tournée européenne pour faire la première partie de certains de ses concerts. En mars 2016, Chloe x Halle participent au single This is for My Girls, hymne de la campagne pour l'éducation des filles dans le monde (Let Girls Learn) de Michelle Obama. Un mois plus tard, elles sortent leur premier EP de chansons originales: Sugar Symphony qui contient notamment le single Drop.

big thank you to our beautiful boss lady @beyonce for coming and supporting us at #thewhitehouse today!!!!!! ❤️ pic.twitter.com/x8pkWMm9lY — chloe x halle (@chloexhalle) March 28, 2016

Les expériences dans la comédie

On trouve déjà Halle Bailey (accompagné de sa soeur Chloe) sur les écrans de cinéma en 2006 dans le film Vacances sur ordonnance (aux côtés de Queen Latifah et... Gérard Depardieu). Elle n'est alors âgée que de 6 ans. Après un bref passage dans la série Austin et Ally, ce n'est que plus récemment que les deux soeurs se sont affirmées dans le domaine de la comédie en rejoignant le casting de Grown-ish, spin-off de Black-ish. Elles y tiennent des rôles principaux, incarnant les jumelles Jazz et Sky, amies de Zoey, le personnage principal de la série.

La Petite sirène: un rêve

La prochaine étape pour Halle Bailey est donc de se glisser dans la peau de la princesse Ariel. "Un rêve devenu réalité", écrit-elle sur Twitter. Elle accompagne son tweet d'une photo de la princesse aquatique (originellement doté d'une peau pâle et de cheveux rouges) avec une peau foncée et des cheveux noirs.

dream come true... 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) July 3, 2019

Malgré la polémique qui a émergé sur Twitter à ce sujet, Halle Bailey est l'actrice parfaite pour incarner le rôle, selon Rob Marshall, le réalisateur du film: "Après une longue recherche, il est très clair qu'Halle possède cette combinaison rare d'esprit, de coeur, de jeunesse d'innocence et de substance - en plus d'une superbe voix - toutes les qualités intrinsèques nécessaires pour jouer ce rôle iconique". Elle a d'ailleurs reçu le soutien de nombreuses célébrités sur Twitter.

In case you needed a reminder... Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe — Halle Berry (@halleberry) July 3, 2019

Congratulations Halle!! My kids and I are so excited for the emancipation of Ariel 🧜🏾‍♀️ @chloexhalle https://t.co/6UwrduDQuc — Mariah Carey (@MariahCarey) July 4, 2019

Sophie Decaestecker