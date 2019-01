Portrait: Yorgos Lanthimos, l'un des cinéastes les plus singuliers de son temps

Présenté en septembre dernier à la Mostra de Venise où il devait obtenir le Grand Prix en plus du prix d'interprétation féminine pour Olivia Colman, The Favourite (voir la critique), le septième long métrage de Yorgos Lanthimos (en incluant My Best Friend, qu'il cosignait en 2001 avec Lakis Lazopoulos dans l'indifférence générale), aura rappelé, si besoin en était, combien le cinéaste grec comptait parmi les auteurs les plus singuliers de son temps. Le genre à adapter le drame historique à sa vision et non l'inverse, pour signer, dans les ors de la cour de la reine Anne d'Angleterre, l'un des films d'époque les plus étonnants et les plus stimulants qui soient -petit théâtre cruel observé avec une jubilation manifeste, pour ce qui constitue sans conteste le premier choc esthétique majeur de l'année qui s'ouvre.

