Le réalisateur espagnol primé a pour projet "ambitieux" de faire un long métrage en anglais pour la première fois en quarante ans de carrière, a-t-il déclaré dans une interview à IndieWire.

Le cinéaste de 70 ans a déjà un scénario, qui serait basé sur cinq nouvelles d'un auteur américain non précisé. L'histoire se déroulerait au Texas, à Oakland et au Mexique. Il annonce également deux courts métrages, l'un d'une heure et l'autre d'une vingtaine de minutes. Le réalisateur décrit l'un de ces projets comme "une comédie absurde".

Almodóvar a reçu un autre Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise en juin. L'Espagnol est connu pour ses films sensuels sur le travestisme, la prostitution et la consommation de drogues, avec des personnages flamboyants. Il a déjà tourné 21 longs métrages, dont Mujeres al borde de un ataque de nervios, Tacones lejanos, Todo sobre mi madre et Hable con ella.

Plus tôt cette année, le réalisateur s'est rendu au Festival de Cannes avec Dolor y Gloria, un film personnel sur la vie du réalisateur, interprété par Antonio Banderas. Ce dernier a remporté le prix du meilleur rôle masculin pour son interprétation d'un cinéaste en crise, un personnage qui faisait clairement référence à Almodóvar.