Netflix dévoile la liste de ses séries les plus binge-watchées de 2018

Malgré une concurrence grandissante qui s'organise pour contrer la célèbre plateforme de streaming de vidéo à la demande, Netflix a encore de beaux jours devant elle et dévoile en cette fin d'année la liste du top 10 des programmes originaux les plus binge-watchés, soit visionnés de manière quasi boulimique.

L'avènement de Netflix a considérablement modifié la manière de consommer les séries avec sa facilité d'utilisation qui permet de regarder plusieurs épisodes à la suite sans interruption. C'est donc au spectateur de prendre la décision d'arrêter le visionnage... Difficile, quand on veut connaître à tout prix le dénouement d'une série.

Ce top 10 comporte quelques évidences telles que 13 Reasons Why mais surprend aussi avec à la tête de ce classement, la saison 1 de On My Block.

Sans plus attendre, voici le top 10:

1. On My Block

2. Making a Murderer saison 2

3. 13 Reasons Why saison 2

4. Last Chance U: INDY (série documentaire)

5. Bodyguard

6. Fastest Car (télérealité)

7. The Haunting of Hill House

8. Anne with an E saison 2

9. Insatiable

10. Orange Is The New Black saison 6

Si ces résultats peuvent surprendre, ils sont à prendre avec recul et pincettes. En effet, ce classement recense les séries les plus rapidement binge-watchées d'une traite par les abonné.e.s, c'est-à-dire du tout premier épisode jusqu'au dénouement final. Ce n'est donc pas nécessairement un bon indicateur de la popularité des séries sur la plateforme. L'organisme indépendant 7Park Data avait d'ailleurs estimé, en novembre, que The Office (en Belgique, la série est sur Amazon Prime) était la plus regardée cette année, suivie des Nouvelles Aventures de Sabrina, et de Friends en troisième position.

Emilie Petit