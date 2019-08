Hirokazu Kore-eda croque les retrouvailles acrimonieuses entre une mère star de cinéma et sa fille, au coeur de La vérité, un film virevoltant emmené par Catherine Deneuve, impériale.

On attendait avec curiosité mais aussi une pointe d'appréhension La vérité, le premier film français du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda, Palme d'or à Cannes il y a un peu plus d'un an avec Une affaire de famille. Nombreux, en effet, sont les maîtres asiatiques à avoir tenté une expérience hexagonale pour s'y casser les dents - Hou Hsiao-Hsien avec Le voyage du ballon rouge, Tsai Ming-liang avec Visage ou Hong Sang-soo avec La caméra de Claire notamment. À l'inverse, Kore-eda s'est acquitté de cet exercice périlleux avec un incontestable brio, le maître nippo...