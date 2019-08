Avec Ad Astra, le réalisateur de Little Odessa signe une odyssée spatiale aux ambitions métaphysiques, sans totalement convaincre.

The Lost City of Z, son précédent opus, voyait James Gray, cinéaste intimiste par excellence, se tourner vers le cinéma d'aventures. Avec Ad Astra, le cinéaste new-yorkais se frotte aujourd'hui à la science-fiction, dans un film où quête personnelle et odyssée spatiale ne font bientôt qu'une. L'action se situe dans un futur proche, alors que la survie-même de l'humanité e...