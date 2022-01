L'adaptation du célèbre roman d'Agatha Christie Mort sur le Nil est le seul film hollywoodien à avoir une date programmée en Chine en 2022, du moins pour le moment. Il est attendu dans les salles dès le 19 février, soit 8 jours après sa sortie américaine.

Cela fait quelques années que la Chine a décidé de mettre l'accent sur sa propre production cinématographique. Le gouvernement chinois privilégie la diffusion de films locaux, parfois aux tons nationalistes, qui abordent l'histoire du pays. Depuis 2010, de moins en moins de films étrangers sortent dans les salles obscures. Le but? Concurrencer Hollywood et s'assurer une suprématie dans l'industrie cinématographique.

La Chine était donc sur la bonne voie. En 2020, les cinémas ont été forcés de fermer dans le monde entier du fait de la crise sanitaire. Cet événement a permis à l'industrie chinoise de s'imposer un peu plus. Celle-ci a récolté 3,1 milliards de dollars face à 2,4 milliards de dollars pour les Américains. Une différence de taille, qui a poussé la Chine à continuer de limiter les productions hollywoodiennes dans sa programmation. Le constat est sans appel: avec la pandémie qui a perturbé la sortie de nombreux films dans le monde, le marché cinématographique chinois domine la tête du classement depuis maintenant deux ans, loin devant Hollywood.

Les films hollywoodiens sont-ils donc condamnés à disparaître des écrans chinois? En partie peut-être, mais pas totalement. Crime sur l'Orient Express avait été bien reçu à sa sortie en 2017 et avait rapporté plus de 34,6 millions de dollars en Chine. Ainsi, sa suite Mort sur le Nil a été maintenue. Le film est très attendu vu son casting quatre étoiles, avec dans les rôles principaux Gad Gadot (Wonder Woman), Rose Leslie (Game of Thrones), Emma Mackey (Sex Education), Tom Bateman (déjà révélé dans le Crime de l'Orient Express), Armie Hammer (Call me by your name) et bien d'autres.

Dans la nouvelle adaptation d'Agatha Christie, on suit les aventures d'Hercule Poirot (Kenneth Branagh) qui, après avoir enquêté sur un meurtre au sein de l'Orient Express, profite de ses vacances au bord d'un navire de croisière sur le Nil. Du moins, pas pour longtemps, car la jeune mariée qui fêtait sa lune de miel se fait brutalement assassiner. À nouveau, l'inspecteur belge va devoir trouver le coupable.

À l'origine, le film devait sortir en 2021, mais sa diffusion a été reportée à la suite d'accusations de viol et de séquestration adressées à l'encontre de l'acteur britannique Armie Hammer. Mis en retrait dans la bande d'annonce, on ne sait pas si sa présence au sein du long-métrage a elle aussi été altérée.

Amandine Fossoul

