Mon nom est clitoris, un docu diablement utile, en plus d'être émouvant, réjouissant et vrai

Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond brisent un tabou de la plus belle manière avec l'épatant Mon nom est clitoris. Rencontre et critique.

Discussion "à la cool" sur le plaisir féminin pour ces deux jeunes femmes dans le captivant Mon nom est clitoris.

"On parle du plaisir, et du plaisir sexuel, en osant l'humour et le rire. Rire pendant un rapport sexuel est encore très mal vu. Si on rit, le partenaire pense qu'il y a un problème ("Mais pourquoi tu rigoles?"). Pourtant je ris quand je suis heureuse! Alors pourquoi ne pas adopter ce ton? Le rire est aussi un moyen de faire passer les choses, même quand tu dois par exemple avouer que tu ne connais pas bien ton corps. Les femmes que nous avons interviewées sont très drôles, autant que touchantes. Elles racontent avec beaucoup d'humour. L'humour est une arme assez forte; il fait passer des choses qui sont parfois graves, dures."

...

