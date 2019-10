Mon chien stupide

4 star star star star star

C'est l'histoire d'Henri (Yvan Attal), la cinquantaine lasse, écrivain has been courant mollement après son unique succès. Et étouffant, en attendant, entre sa femme Cécile (Charlotte Gainsbourg), et leurs quatre (grands) enfants, causes, à ses yeux, de tous ses soucis, manque d'inspiration et de libido en tête -ce qu'on appelle communément la crise de la cinquantaine.

Moment où un chien, massif et obsédé, surgit, impromptu, s'imposant dans son existence et dans celle de la famille, avec force effets dévastateurs. Adaptant le roman culte de John Fante, dont il transpose l'action de Malibu à la côte bas...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×