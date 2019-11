Après les vampires dans Only Lovers Left Alive, Jim Jarmusch libère les zombies dans The Dead Don't Die, comédie horrifique déclinant une apocalypse potache. Rencontre.

Caméra d'or en 1984 pour Stranger Than Paradise, Jim Jarmusch connaît, depuis, une histoire d'amour sans nuages avec le festival de Cannes, où une dizaine de ses films ont été présentés. Ainsi, encore, pas plus tard qu'en mai dernier, lorsque The Dead Don't Die faisait l'ouverture de la manifestation. Après avoir tâté du film de vampires avec un incontestable bonheur dans Only Lovers Left Alive, le réalisateur new-yorkais s'y essaie cette fois au zombie movie, conviant des acteurs amis (Bill Murray, Adam Driver, Iggy Pop, Tom Waits, Tilda Swinton et quelques autres) à une apocalypse potache, nerf distendu d'un opus distrayant mais mineur. Comme en un prolongement logique, c'est un Jarmusch d'humeur plutôt badine que l'on retrouve dans le jardin d'une résidence cannoise, zen et léger à l'heure de parler cinéma de genre...

