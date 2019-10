Le 13 novembre sortira dans les salles Le Mans 66, film réalisé par James Mangold, avec Matt Damon et Christian Bale dans les rôles principaux. Le film raconte la rivalité entre les deux célèbres constructeurs de voitures Ford et Ferrari lors de l'édition de 1966 des 24 heures du Mans. L'occasion de revenir sur les plus grandes rivalités sportives adaptées au cinéma.

James Hunt et Nicki Lauda dans Rush

Tout commeLe Mans 66, Rushretrace une rivalité historique du sport automobile. DansRush, on ne parle plus d'un duel entre les constructeurs mais celui de deux pilotes, le Britannique James Hunt interprété par Chris Hemsworth et Nicki Lauda, joué par l'Allemand Daniel Brühl. Lauda et Hunt ont livré un combat pendant plusieurs saisons de Formule 1, devenant l'une des rivalités les plus célèbres de l'histoire de la F1. Le réalisateur Ron Howard a voulu retranscrire à l'écran ce duel de la façon la plus authentique qui soit. Nicki Lauda, le vrai, a même contribué à l'écriture du scénario après avoir été approché par le scénariste du film, dans le but de recueillir le maximum de détails de cette confrontation. Le pilote autrichien, décédé un peu plus tôt cette année, avait même fait part, à l'époque de la sortie du film en 2013, de la précision et du réalisme que le film proposait.

Chris Hemsworth et Daniel Brühl dans "Rush" © Capture d'écran YouTube

Rocky Balboa et Apollo Creed dans Rocky

Petit film indépendant des années 70, Rocky est devenu aujourd'hui un film qui a traversé plusieurs générations et qui a gagné le statut de film culte. On pourrait donner plusieurs raisons à ce succès : la musique, la réalisation, le scénario. Mais l'une des raisons principales de ce triomphe international est sans doute ses personnages et la rivalité opposant Rocky Balboa à Apollo Creed. Dans ce film récompensé aux Oscars, on peut suivre Rocky, boxeur amateur, devant faire face au champion du monde Apollo Creed. Une rivalité, devenue mythique, va naître suite à l'annonce de combat. D'abord pris de haut par Creed, Balboa va se montrer déterminé, s'entrainant dur pour ne pas paraître ridicule lors du combat final, dans lequel Apollo va se voir par moment être pris de vitesse par l'Étalon italien. Malgré sa victoire face à Rocky à la fin du premier film, Apollo, se sentant humilié d'avoir échappé de peu à la défaite face à un amateur, lui propose une revanche dans le second film. Dans la suite, malgré un respect grandissant entre les deux hommes, la rivalité est toujours tout aussi grande mais laisse place petit à petit à la naissance d'une amitié qui offrira beaucoup d'autres moments cultes aux spectateurs.

Sylvester Stallone et Carl Weathers dans "Rocky" © iStock

Brendan Conlon et Tom Conlon dans Warrior

Tom, un ancien marine, s'inscrit à une compétition de MMA dans le but de remporter une grosse somme d'argent. Son frère Brendan va également s'inscrire à ce tournoi pour venir en aide à sa famille. Les deux frères que tout oppose seront condamnés à s'affronter et à régler leurs différends dans l'octogone.

Gavin O'Connor met ici en scène un Tom Hardy et un Joel Edgerton remarquables dans les rôles de frères ennemis qui offriront un affrontement épique, mais aussi des moments plus émouvants et puissants. Ce film de 2h20, sorti en 2011, est maintenant entré au Panthéon des meilleurs films de combats.

Tom Hardy dans "Warrior" © Capture d'écran YouTube

Daniel LaRusso et Johnny Lawrence dans Karaté Kid

Le réalisateur de Rocky, John G. Avildsen revient ici avec un film qui ne parle pas de boxe mais bien de karaté. Ralph Macchio y joue le rôle de Daniel LaRusso, un jeune adolescent qui vient d'emménager en Californie avec sa mère. Il est victime de plusieurs agressions par une bande de karatékas menée par Johnny Lawrence. Pour pouvoir se défendre face à ses agresseurs, il décide à son tour, avec l'aide de monsieur Miyagi, d'apprendre cette discipline. Il sera amené à rencontrer Lawrence, son ennemi, dans un championnat de karaté qui a lieu à la fin du film.

Également devenu un incontournable, Karaté Kid propose des moments qui auront marqué plusieurs générations avec ses répliques et ses personnages cultes. Le film se sera même vu offrir deux suites ainsi qu'une version féminine avec Hilary Swank dans le rôle-titre. Un remake avec Jackie Chan et Jaden Smith sortira également quelques années plus tard. 34 ans après le premier film, les deux interprètes de LaRusso et Lawrence reprennent leur rôle dans la série Cobra Kaï. La rivalité entre les deux n'est pas prête d'être finie...

Pat Morita et Ralph Macchio dans "Karaté Kid" © iStock

Bjorn Borg et John McEnroe dans Borg/McEnroe

Ce film, plutôt passé inaperçu au moment de sa sortie en 2017, retrace la rivalité entre les deux légendes du tennis Bjorn Borg et John McEnroe et de leur finale mythique au tournoi de Wimbledon en 1980. Interprété par Shia LaBoeuf, McEnroe était connu notamment pour son fort caractère et ses coups de sang lorsqu'il était sur le court, tandis que Borg, incarné par Sverrir Gudnason, était connu pour son calme et son expérience..Borg/McEnroen'a pas marqué et ne marquera sans doute pas l'Histoire du cinéma de son empreinte mais cette rivalité, étant parmi les plus grandes de l'Histoire du sport, mérite le coup d'oeil dans ce film du Danos Pedersen.

Shia LaBoeuf dans "Borg/McEnroe" © Capture d'écran Youtube

Audry Losada Valle