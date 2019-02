Les Magritte du cinéma, clap 9e: les tendances

Clap 9e pour les Magritte, lancés en 2011 afin de promouvoir la richesse et la diversité du cinéma francophone belge, et lui donner un surcroît de visibilité. Une manifestation ayant le plus souvent consacré des valeurs sûres, les Jaco Van Dormael, Bouli Lanners, Joachim Lafosse et autres frères Dardenne notamment. Ou encore Stéphane Aubier et Vincent Patar, qui présenteront la cérémonie 2019 (aux côtés d'Alex Vizorek), où sera désigné le successeur de InSyriated, de Philippe Van Leeuw. Deux films font figure de favoris: Nos batailles, de Guillaume Senez, et Girl, de Lukas Dhont, le film... flamand arrivant en tête des nominations (9) à égalité avec Tueurs, de François Troukens et Jean-François Hensgens. L'exception belge sans doute, à laquelle s'en ajoute une autre: les Magritte sont désormais ouverts au vote du public (mais pas de la critique), cent cinéphiles ayant été invités à rejoindre les 850 professionnels de l'Académie Delvaux, histoire sans doute d'atténuer les effets du copinage. Tendances.

...