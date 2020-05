Le Brussels Short Film Festival (BSFF) et le Brussels International Film Festival (BRIFF) sont reportés à début septembre en raison de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, annoncent les organisateurs mardi. Les deux événements devaient initialement se tenir fin avril-début mai pour le premier et fin juin-début juillet pour le second.

"Pour garder l'esprit estival qui anime nos manifestations et ne pas encombrer davantage un calendrier qui s'annonce chargé à partir de la mi-septembre, nous avons décidé de placer nos deux événements à des dates communes et ce dès que possible après le 31 août", expliquent les organisateurs, précisant que les festivals conservent cependant chacun leur identité et leur programmation propres.

Le Brussels Short Film Festival se déroulera ainsi du 2 au 12 septembre. Quant au Brussels International Film Festival, il prendra ses quartiers dans la capitale du 3 au 13 septembre.

"Pour garder l'esprit estival qui anime nos manifestations et ne pas encombrer davantage un calendrier qui s'annonce chargé à partir de la mi-septembre, nous avons décidé de placer nos deux événements à des dates communes et ce dès que possible après le 31 août", expliquent les organisateurs, précisant que les festivals conservent cependant chacun leur identité et leur programmation propres. Le Brussels Short Film Festival se déroulera ainsi du 2 au 12 septembre. Quant au Brussels International Film Festival, il prendra ses quartiers dans la capitale du 3 au 13 septembre.