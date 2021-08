Une goutte de lait suspendue à un téton: l'affiche du prochain film du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, "Madres Paralelas", a été retirée temporairement d'Instagram pour non respect des conditions d'utilisation, provoquant une vive polémique.

"Honte à vous Instagram", a dénoncé l'auteur de l'affiche, le graphiste espagnol Javier Jaen, en publiant une capture d'écran du réseau social expliquant le retrait de l'image lundi pour non respect de ses "règles d'utilisation".

L'affiche présente un mamelon en noir et blanc duquel pend une goutte de lait, à l'intérieur d'un oeil sur un fond rouge, l'ensemble donnant l'impression d'un oeil qui pleure.

"Comme prévu, Instagram a retiré l'affiche (...) Je la remets en ligne. Merci de la partager", a ensuite posté l'artiste sur son compte Instagram, où l'image apparaissait toujours mardi matin. L'affaire a suscité de nombreux commentaires dans les médias espagnols et sur les réseaux sociaux.

Instagram, qui appartient au groupe Facebook, est régulièrement pointé du doigt pour le retrait automatique d'images en application de sa politique très stricte concernant la nudité et la lutte contre la pornographie.

Contactée par l'AFP, la société de production de Pedro Almodóvar n'a pas souhaité réagir.

"Madres paralelas", qui doit sortir le 10 septembre dans les salles espagnoles, ouvrira la 78ème édition de la Mostra de Venise, où il sera en compétition et qui se tient du 1er au 11 septembre.

