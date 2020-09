Le Sorelle Macaluso, l'un des plus beaux films vus à la Mostra de Venise cette année

Six ans après Una via a Palermo, la cinéaste et dramaturge italienne Emma Dante retrouvait la Mostra avec Le Sorelle Macaluso. Voici notre critique.

Le Sorelle Macaluso (The Macaluso Sisters)

Adapté de sa pièce de théâtre éponyme, le film gravite autour de cinq soeurs vivant dans un appartement palermitain, que l'on découvre dans l'élan de leur jeunesse, alors qu'elles s'apprêtent à passer une magnifique journ... Adapté de sa pièce de théâtre éponyme, le film gravite autour de cinq soeurs vivant dans un appartement palermitain, que l'on découvre dans l'élan de leur jeunesse, alors qu'elles s'apprêtent à passer une magnifique journée d'été à la plage. Moment d'allégresse passagère cependant, la fatalité les rattrapant bientôt, qui vient emporter la cadette, tragédie appelée à hanter les aînées que l'on retrouve à l'âge adulte, réunies dans l'appartement, l'insouciance n'étant plus qu'un lointain souvenir...Transcendant l'essence théâtrale de l'histoire, Emma Dante réussit à faire des Sorelle Macaluso un intense moment de cinéma. Porté par une mise en scène d'une grâce aérienne, habité par le naturel de ses comédiennes, le film embrasse avec une rare justesse une matière ultra-sensible. Il semble aussi se jouer du temps comme pour mieux libérer les émotions, vibrant avec ses protagonistes pour laisser une impression indélébile. Sans nul doute l'un des plus beaux films que l'on ait vus à Venise cette année.

